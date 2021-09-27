Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, İbrahim BozbeyTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail Köybaşı (Dk. 85 Abdülkadir Ömür), Berat Özdemir (Dk. 63 Gervinho), Hamsik, Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Djaniny, Nwakaeme, Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail Köybaşı (Dk. 85 Abdülkadir Ömür ), Berat Özdemir (Dk. 63 Gervinho ), Hamsik, Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Djaniny, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 78 Ahmetcan Kaplan)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 90 Novais), Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 70 Candeias), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 90 Eduardo), Diedhiou (Dk. 70 Babacar)

Goller: Dk. 36 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 42 Cornelius (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Davidson, Dk. 80 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor ???????1-1 berabere kaldı.

64. dakikada sol taraftan rakibinden sıyrılarak son çizgiye inen Nwakame, topu uygun durumdaki Hamsik'e aktardı. Bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

74. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Gervinho'nun şutunda, Serkan yatarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Hüseyin Türkmen, Babacar'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Davidson'un pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası ceza alanı içinde Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu üsten kornere çeldi.

90+4. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinden topu yatarak çıkarmayı başardı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tanem Sivar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Mesut Özil Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 22:06:10. #1.12#