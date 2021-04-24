Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Ali Eren İyican), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Ali Eren İyican), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk. 21 Orgill), Podolski
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Sarı kartlar: Dk. 26 Podolski, Dk. 33 Mert Yılmaz (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 37. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında, arka direkte uygun pozisyonda topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
13. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı. Oyun alanına dönen top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+3. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Antalyasporlu defans oyuncusundan seken topu kale önünde Halil Dervişoğlu kontrol etti. Halil'in şutunda meşin yuvarlağı Boffin'in ayaklarıyla güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin