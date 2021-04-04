Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf BozdoğanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 77 Diego), Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+3 Ömürcan Artan), Murat Yıldırım (Dk. 77 Lucas Mugni), Sefa Yılmaz (Dk. 77 Spiridonovic), Lima (Dk. 69 Stancu)

Goller: Dk. 8 Johansson, Dk. 82 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 37 Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 50 Arda Kızıldağ, Dk. 61 Lima (Gençlerbirliği), Dk. 63 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

51. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine orta yaptı. Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

55. dakikada sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Lima, kafa vuruşu yaptı. Kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

75. dakikada Kadzior'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Salih Uçan'ın vuruşunda, top az farkla üst direğin yanından auta gitti.

82. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha öne geçti. Sağdan Candeias'ın ortasında ceza alanı içinde Stancu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı, Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt