Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf BozdoğanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf Bozdoğan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 77 Diego), Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+3 Ömürcan Artan), Murat Yıldırım (Dk. 77 Lucas Mugni), Sefa Yılmaz (Dk. 77 Spiridonovic), Lima (Dk. 69 Stancu)

Goller: Dk. 8 Johansson, Dk. 82 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 37 Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 50 Arda Kızıldağ, Dk. 61 Lima (Gençlerbirliği), Dk. 63 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

51. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine orta yaptı. Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

55. dakikada sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Lima, kafa vuruşu yaptı. Kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

75. dakikada Kadzior'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Salih Uçan'ın vuruşunda, top az farkla üst direğin yanından auta gitti.

82. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha öne geçti. Sağdan Candeias'ın ortasında ceza alanı içinde Stancu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı, Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bahar Candan Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Düğün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 18:13:56. #1.16#
title