Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Erdem Bayık

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Larin, Josef, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Aboubakar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Talbi, Meriah, Emir Dilaver, Morozyuk, Donsah, Baiano, Melnjak, Tunay Torun, Samudio, Skoda

Goller: Dk. 19 ve Dk. 31 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 42 Welinton, Dk. 44 Josef (Beşiktaş)

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi.

17. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza yayına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasıyla meşin yuvarlakla sağ tarafta buluşan Oğuzhan Özyakup çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Arka direkte Larin boş pozisyonda pozisyonu gole çevirdi: 1-0

31. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Çaykur Rizespor yarı alanına gönderilen uzun pası Meriah kafayla kalecisine geri pas olarak oynamak istedi. Kısa düşen topu takip eden Larin ceza sahası girişinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üstünden ağlara yolladı: 2-0

34. dakikada Çaykur Rizespor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topu Rıdvan Yılmaz tek pasla ceza sahası içindeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Aboubakar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul