Futbol: Süper Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin ÇınarYukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati (Dk. 68 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 68 Mesanovic), Sacko (Dk.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati (Dk. 68 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 68 Mesanovic), Sacko (Dk. 88 Özer Özdemir), Rodallega
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık (Dk. 45 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Toşca, Kenan Özer (Dk. 90+1 Enver Cenk Şahin), Olkowski, Vetrih, Mirallas (Dk. 90+1 Jefferson), Maxim (Dk. 77 Furkan Soyalp), Muhammet Demir (Dk. 77 Andre)
Gol: Dk. 25 Kenan Özer (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Kana Bıyık, Dk. 74 Toşca, Dk. 90+5 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 50 Bergdich, Dk. 72 Murawski (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta top auta gitti.
71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Günay topu kornere uzaklaştırdı.
88. dakikada Murawski'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Bakalorz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+4. dakikada Rodallega'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasına girmeden buluşan Mesanovic'in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz