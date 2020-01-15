Futbol: Süper Lig
Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler