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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

15.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:14
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

Kaynak: AA
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