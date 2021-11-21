Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölenİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, CikalleshiÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay,...
KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen
İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Bolosie, Dokovic, Baiano, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo
Goller: Dk. 1 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
1. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.
12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
33. dakikada Boyd'un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri