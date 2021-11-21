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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölenİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, CikalleshiÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay,...

KONYA (AA) - Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Bolosie, Dokovic, Baiano, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Goller: Dk. 1 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

10. dakikada Boyd'nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

33. dakikada Boyd'un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

37. dakikada Boyd'un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde girdi.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri

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