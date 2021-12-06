Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Samet ÖzkulMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Pinto, İshak Çakmak (Dk. 61 Abdullah Durak), Mert Mehmet Uçar, Ali Kaan Güneren (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Zahid,Owusu (Dk. 86 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Kapluhan, Samet Özkul

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç Yusuf Abdioğlu, Erdi Dikmen, Pinto, İshak Çakmak (Dk. 61 Abdullah Durak ), Mert Mehmet Uçar, Ali Kaan Güneren (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Zahid,Owusu (Dk. 86 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 61 Eren Derdiyok)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 64 Sedat Dursun), Birol Parlak, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nwankwo, Bilalli (Dk. 64 Otoo), Kethevoama (Dk. 46 Cemal Kızılateş (Dk .79 Bezjak), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), İbrahim Halil Çolak

Goller: 45+4 Zahid, Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 33 Nwankwo (Balıkesirspor)

Sarı kart: Dk. 67 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title