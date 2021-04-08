Futbol: Misli.com 3. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Misli.com 3. Lig

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 26. hafta, 2 ve 3. grupta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 26. hafta, 2 ve 3. grupta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-2

Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-1

Manisaspor-Çankaya: 2-3

Payasspor-Ofspor: 1-1

Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor: 2-0

1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor: 1-2

Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

2. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Tokatspor: 4-1

Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor: 1-4

Fethiyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-0

Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-2

Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor: 3-0

Ceyhanspor-İskenderun: 1-4

Kahta 02-Mardin Fosfatspor: 2-4

Karaman Belediyespor-Ağrı 1970: 0-0

3. Grup

Şile Yıldızspor-Somaspor: 2-4

Esenler Erokspor-Yalovaspor: 4-0

İçel İdmanyurdu-Karşıyaka: 2-0

Altındağspor-Çarşambaspor: 0-2

Osmaniyespor-Arhavispor: 0-0

Erbaaspor-Çatalcaspor: 1-0

Isparta 32-Cizrespor: 1-2

Gölcükspor-Elazığ Karakoçan: 2-4

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Haydar Akar Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:31:35. #1.15#
title