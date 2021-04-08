Futbol: Misli.com 3. Lig
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 26. hafta, 2 ve 3. grupta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.
Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 26. hafta, 2 ve 3. grupta 30. hafta müsabakaları tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0-1
Manisaspor-Çankaya: 2-3
Payasspor-Ofspor: 1-1
Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor: 2-0
1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor: 1-2
Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-0
Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
2. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Tokatspor: 4-1
Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor: 1-4
Fethiyespor-Belediye Kütahyaspor: 0-0
Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-2
Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor: 3-0
Ceyhanspor-İskenderun: 1-4
Kahta 02-Mardin Fosfatspor: 2-4
Karaman Belediyespor-Ağrı 1970: 0-0
3. Grup
Şile Yıldızspor-Somaspor: 2-4
Esenler Erokspor-Yalovaspor: 4-0
İçel İdmanyurdu-Karşıyaka: 2-0
Altındağspor-Çarşambaspor: 0-2
Osmaniyespor-Arhavispor: 0-0
Erbaaspor-Çatalcaspor: 1-0
Isparta 32-Cizrespor: 1-2
Gölcükspor-Elazığ Karakoçan: 2-4
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul