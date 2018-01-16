Freedom House: Özgürlüklerde Küresel Gerileme Sürüyor

– Özgürlüklerdeki küresel düzeyde gerilemenin sürdüğüne dikkat çeken Washington merkezli, kar amacı gütmeyen, hükümet dışı bir düşünce kuruluşu Freedom House, Türkiye'yi "Özgür Değil" kategorisine indirdi.

Freedom House tarafından yıllık olarak yayınlanan "Dünya'da Özgürlük 2018 - Demokrasi Krizde" başlıklı raporuna göre, özgürlükler küresel düzeyde 12 yıllık gerileme 2017 yılında da devam etti ve 71 ülkede demokrasi ve insan haklarında önemli gerilemeler yaşandı. Raporda, demokrasi ve özgürlüklerde ilerleme sağlanan ülke sayısı ise 35 olarak belirlendi.

Freedom House Başkanı Michael J. Abramowitz, demokrasinin son yılların en ciddi sınavını verdiğinin altını çizerek, "Demokrasinin temel öğretileri arasında olan, seçme özgürlüğü, adil seçimler, azınlık hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konuları küresel ölçekte kuşatma altında" dedi.

Rapora göre, Çin ve Rusya, dünyanın önde gelen demokrasilerinin gerilemesinin etkisiyle, bunu fırsata çevirerek hem ülkelerinde baskıyı artırdılar hem de diğer ülkeleri etkilediler. Kazanılan gücü korumak isteyen ülkeler, sınırları dışındaki olaylara taraf olarak farklı fikirlere sahip muhalifleri bastırdılar ve kurallara dayalı enstitüleri tehlikeye attılar.

Raporda, 2017 yılının büyük gelişmelerinden biri olarak ABD'nin, dünyaya örnek olan demokratik tavrının gerilemesi gösterilirken, Freedom House, ABD'nin politik ve insan hakları konularında yedi yıldır gerileme gösterdiğine işaret ediyor.

ABD basını ve yargısının, Başkan Donald Trump tarafından uğradığı benzeri görülmemiş saldırıya karşı direnç gösterdiğini ancak bu mücadeleden zayıflamış çıktını kaydeden raporda ABD'nin geleneksel demokrasi savunuculuğunu bir kenara bırakmasının modern otoritenin kötücül fikirleriyle verdiği mücadelede zayıf düşeceğine dair endişeler yarattığının altı çizildi.

Abramowitz, "ABD demokrasisinin asli kurumları, kuvvetler ayrılığını küçümseyen yönetim tarafından hırpalanıyor. Trump yönetimi 70 yıllık politik fikir birliğine arkasını dönerek ABD dış politikasının itici gücü olan demokrasiyi bir kenara bırakıyor" dedi.

Rapordaki bir diğer gelişme ise, Türkiye'nin, 2016 Temmuz ayından beri devam eden olağanüstü hal uygulaması nedeniyle "Kısmen Özgür" kategorisinden "Özgür Değil" kategorisine gerilemesi oldu.

Küresel özgürlüklerdeki 21 yıllık gerileme süresinde 113 ülke özgürlükler konusunda gerilerken sadece 62 ülkenin ilerleme gösterdiğine dikkat çekildi. (Harita) - İstanbul