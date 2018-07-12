Dünyanın İlk 3D Yazıcı İle Yapılan Evi 54 Saatte Tamamlandı

Fransa'da 3D yazıcı ile yapılan 95 metrekarelik 4 odalı ev, Fransız bir aileye satıldı. Ev standart inşa maliyetinden yüzde 20 daha ucuz oldu. Evi satın alan Nordine Ramdani, "Bu projenin bir parçası olmak büyük bir onur." dedi.

EVİN YAZICIDAN ÇIKARILMASI ZEMİNDEN TAVANA DOĞRU GERÇEKLEŞTİ

Fransa'da 3D yazıcı ile yapılan 4 odalı evi yazmak 54 saat sürdü. Ev ilk olarak bilim insanları ve mimarlardan oluşan bir ekip tarafından tasarlandı. Ardından 3D yazıcı için programlandı. Evin yazıcıdan çıkarılması ise zeminden tavana doğru gerçekleşti. Tüm duvarlar iki kat Poliüretan maddesi ile yalıtıldı. Arada kalan boşluklar ise çimento ile dolduruldu. Pencerelerin, kapıların ve çatının yerleştirilmesi 4 ay sürdü. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından 95 metrekarelik ev hazırlandı.

EVİN YAPIMI TÜM MASRAFLARLA BİRLİKTE 233 BİN DOLARA MAL OLDU

Evin yapımı, tüm masraflarla birlikte 233 bin dolar tutarken ev, standart inşa maliyetinden yüzde 20 daha ucuza mal oldu. Evde aynı zamanda engelliler için dijital kontrol olanağı da bulunuyor.

"BU PROJENİN BİR PARÇASI OLMAK BÜYÜK BİR ONUR"

3D baskılı evde, dünyada ilk olarak Nordine Ramdani , Nouria Ramdani ve üç çocuğu ikamet ediyor. Nordine, proje hakkında, "Bu projenin bir parçası olmak büyük bir onur. 60'lardan kalma bir apartman dairesinde yaşıyorduk, bu yüzden bizim için büyük bir değişiklik." dedi.