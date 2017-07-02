Fransa Mali'deki Varlığını Sürdürecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa askeri gücünün, teröristlerle mücadele ne kadar sürerse o kadar Mali'de kalacağını bildirdi.



G5 Sahel toplantısı için Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan Macron, Mali'de yaşayan Fransızlara konuşma yaptı.



Terörle mücadele kapsamında 1 Ağustos 2014'de başlatılan Barkhane operasyonu çerçevesinde Mali'de bulunan 4 bin askerlik güçlerine, bu savaşı kazanacaklarını ancak bunun zaman alacağını söylediğini aktaran Macron, Bamako'ya Fransa'nın bu çabaya bağlı olmaya devam ettiğini göstermek için geldiğini kaydetti.



Bu taahhütleri çerçevesinde uzun dönemli hedeflerinin bölgedeki ulusal güçler ile bölgesel güçlere eşlik etmek olduğunu ifade eden Macron, "Fransa, teröristlerle mücadele ne kadar sürerse o kadar Mali'de kalacak." dedi.



Teröristlerin isimlerini ve kimliklerini bildiklerini, teröristleri yakından takip ettiklerini belirten Macron, teröristlerin saklanarak ve korkular üzerinden savaş yürüttüklerini kaydetti.



Macron, "Bizleri bu korkular ve kızgınlıkla bölmeye çalışıyorlar. Radikal bir düşmana karşı mücadele yürütüyoruz." dedi.