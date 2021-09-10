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Fransa'da eski Sağlık Bakanı Buzyn, salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan yargılanacak

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Fransa'da eski Sağlık Bakanı Buzyn, salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan yargılanacak

Fransa eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, "başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan" yargılanacak.

Fransa eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, "başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan" yargılanacak.

Le Monde gazetesinin haberine göre, Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) hakimleri, Şubat 2020'ye kadar sağlık bakanı olan Buzyn'e, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği gerekçesiyle bugün verdiği ifadeden sonra "salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmak" suçu yöneltilmesine karar verdi.

Ayrıca, soruşturma hakimleri, Buzyn'in bir felaketle mücadelede gerekli önlemleri almaktan kasten kaçınma suçundan kabahatli olabileceğini ancak suçlama yöneltilecek derecede kanıt olmamasından dolayı davada destekli tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

Buzyn, Fransa'da hükümet üyelerini yargılayabilen tek makam olan CJR tarafından 7 Temmuz'da, Kovid-19 salgınının kötü yönetimiyle ilgili olarak açılan soruşturma kapsamında, yargılanacağı duyurulan ilk hükümet yetkilisi oldu.

Salgın sürecinin kötü yönetilmesiyle ilgili davada, hükümetin diğer eski ve yeni üyelerinin de yargılanabileceği ifade ediliyor.

Açılan soruşturma kapsamında, 15 Ekim 2020'de aralarında mevcut Sağlık Bakanı Olivier Veran, eski Başbakan Edouard Philippe ve Buzyn olmak üzere birçok hükümet görevlisinin evinde polis tarafından arama yapılmıştı.

Veran, Philippe ve Buzyn hakkında salgın başladığında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuş ve mahkeme hükümete soruşturma açmıştı. Mahkeme, hükümete yöneltilen 90 suçlamadan yalnızca 9'unu işleme almayı kabul etmişti.

Başbakan Jean Castex hakkında da Kovid-19 salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle Eylül 2020'de suç duyurusunda bulunulmuştu.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fransa'da eski Sağlık Bakanı Buzyn, salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan yargılanacak - Haberler
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