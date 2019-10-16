Fransa'da başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Macron da katıldı; iç savaş uyarısı yaptı

Fransa'da başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Macron da katıldı; iç savaş uyarısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “göçmen sorunu, radikalleşme, komüniteryanizm ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği” uyarısında bulundu.

16.10.2019 22:12
Fransa'da başörtüsü tartışmalarına Cumhurbaşkanı Macron da katıldı; iç savaş uyarısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede son günlerdeki, başörtüsü, laiklik, radikalleşme ve entegrasyon tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "göçmen sorunu, radikalleşme, komüniteryanizm ve laiklik kavramlarının karıştırılmasının sivil savaşa yol açabileceği" uyarısında bulundu.


Elysee Sarayı kaynaklarına göre, son dönemde bazı siyasetçilerin Müslüman ve göçmen karşıtı söylemlerinden rahatsız Macron, bu grupların "damgalanma" korkusu içinde yaşamalarından duyduğu endişe dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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