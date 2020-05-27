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Fortuna Düsseldorf, Schalke 04'ü Kenan Karaman'ın golüyle yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.

Fortuna Düsseldorf, Schalke 04'ü Kenan Karaman'ın golüyle yendi
27.05.2020 23:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:53

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Fortuna Düsseldorf sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'nın 28. haftasında Merkur Spielarena Stadı'nda Schalke 04'ü konuk etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 53. dakikada Weston McKennie'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip bu gole 63. dakikada Rouwen Hennigs ile cevap verdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bu golden sonra daha üstün oynayan Fortuna Düsseldorf, 68. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'da gollerine devam eden Kenan Karaman son 5 maçta 5. golüne imza attı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, Schalke 04'te de Ozan Kabak müsabakada 90 dakika forma giydi.

Konuk ekipte diğer mili futbolcu Ahmed Kutucu 74. dakikada oyuna dahil oldu.

Fortuna Düsseldorf bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı ve 16'ncı sırada yer aldı.

Schalke 04 ise 37 puanda kalarak 9'uncu sıraya geriledi.

Bundesliga'nın 28. haftasında oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Köln'ü 3-1 mağlup ederken, Leipzig-Hertha Berlin maçı 2-2, Augsburg-Paderborn mücadelesi 0-0 ve Union Berlin-Mainz 05 müsabakası da 1-1 sonuçlandı.

Kaynak: AA

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