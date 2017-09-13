Foça'lı Kaan'dan Şehit ve Gaziler Anısına

İZMİR (İHA) – Foçalı minik karateci Kaan Yüksel, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma İller Arası Karate Şampiyonasından bronz madalya ile ayrıldı.



Türkiye Karate Federasyonu'nun Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği 2017 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma İller Arası Karate Şampiyonası, Manisa Atatürk Spor Salonunda 10 ilden 526 Sporcunun katılımı gerçekleştirildi. Foça Reha Midilli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, turnuvadan bronz madalya ile ayrıldı. - İZMİR