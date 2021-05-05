Floyd'un ölümünde suçlu bulunan eski polis Chauvin temyize başvurdu
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Floyd'un ölümünde suçlu bulunan eski polis Chauvin temyize başvurdu

Floyd'un ölümünde suçlu bulunan eski polis Chauvin temyize başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin, yeniden yargılanma talebiyle temyize başvurdu.

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin, yeniden yargılanma talebiyle temyize başvurdu.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna baskı uygulayarak ölümüne yol açmaktan suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin temyize başvurdu. Chauvin'in avukatı Eric Nelson, müvekkilinin adil yargılanmadığını iddia ederek yeniden yargılama talebinde bulunduklarını açıkladı. Nelson, savcılığın ve jürinin görevini kötüye kullandığını, yargılama sırasında hatalar yapıldığını gerekçe göstererek Chauvin'in "adil yargılanmadan mahrum bırakıldığını" savundu.

Chauvin'in avukatı, "Jüri, görevini kötüye kullandı, tehdit edildi veya korkutuldu. Yargılama sırasında ırk temelli bir baskı hissettiler. Chauvin'in yasal süreç ve adil yargılanma konusundaki anayasal hakları ihlal edildi" ifadelerini kullandı.

Eski polis Derek Chauvin, Minneapolis'teki Hennepin Bölge Mahkemesinde haftalardır devam eden yargılama sonucu geçtiğimiz 20 Nisan'da 12 kişilik jüri tarafından 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürmekten suçlu bulunmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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