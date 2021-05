FLOW coin nedir? FLOW coin kimin? FLOW coin projesi ve geleceği

FLOW coin nedir? FLOW coin kimin? Kripto para piyasasına son dönemde artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hızlandı. Bitcoin, Dogecoin, Shiba, Reef gibi coinler son günlerde hızla artan aramalara sahipti. Kripto paralarla ilgilenenlerin listesinde FLOW Coin de yer almaya başladı. İşte FLOW coin projesi ve geleceği

Flow bugünkü fiyatı ₺127,86 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺1.272.994.664 TRY. Flow son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #99, piyasa değeri ₺5.424.961.797 TRY. Dolaşımdaki arz 42.429.369 FLOW coin ve maksimum seviyede. 1.344.157.523 FLOW coin.

FLOW COİN NEDİR?

FLOW token (FLOW), Flow ağı için yerel para birimi ve yeni, kapsayıcı ve sınırsız bir dijital ekonomi için temel taştır. Flow dijital altyapı için FLOW token'ı ağa güç sağlayan yakıttır. FLOW, ağ ve üstündeki tüm uygulamaların çalışması için gereken para birimidir. FLOW, bir ödeme yöntemi ve tüm Flow ekonomisi için uzun vadeli bir rezerv varlığı olarak tasarlanmıştır. Token, doğrulayıcılar, geliştiriciler ve kullanıcılar tarafından FLOW ağına katılmak ve ödüller kazanmak için kullanılır. Ayrıca ücretler için ve gelecekteki protokol yönetişimine katılmak için de kullanılır.

Flow Ekosistemi

Flow, temelden benimsenmesi için tasarlanmış bir blok zinciridir ve protokol katmanında kullanılabilirlik iyileştirmeleri oluşturan tek blok zinciridir. En iyi geliştiriciler ve dünyanın en büyük markalarından bazıları şimdiden Flow'u geliştiriyor ve üst düzey içerikle tamamen yeni deneyimler sağlıyor.

Flow, en iyi eğlence markalarından, geliştirme stüdyolarından ve girişimlerden oluşan zengin bir ekosisteme sahiptir. Flow ekosistem ortakları arasında Warner Music, Ubisoft, NBA ve UFC gibi küresel IP markaları; Animoca Brands, Sumo Digital ve nWay dahil olmak üzere önde gelen oyun geliştiricileri; Circle ve Binance gibi kripto para liderleri; Opensea da dahil olmak üzere yeni nesil yüksek büyüme girişimleri arasında birkaç dikkate değer proje bulunuyor.

Flow'u Benzersiz Kılan Nedir?

Flow'un temel amacı mevcut çözümlerden ders almak, öğrenmek ve bunları geliştirmektir. Flow şunları sağlar:

Çok rollü mimari: Flow'un tasarımı türünün tek örneğidir ve ağın, konsensüsün dağıtılmasına veya ademi merkeziyetçiliğini azaltmaya gerek kalmadan milyarlarca kullanıcıya hizmet verecek şekilde ölçeklenmesine olanak tanır.

Kaynak odaklı programlama: Flow'daki akıllı sözleşmeler, kripto paralar ve uygulamaları için kolay ve güvenli bir programlama dili olan Cadence ile yazılmıştır.

Geliştirici ergonomisi: Yükseltilebilir akıllı sözleşmelerden Flow emülatörüne kadar, bu ağ, topluluk için değerli ürünler oluşturmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Tüketici katılımı: Flow, fiat para birimlerinden kripto paraya güvenli ve düşük sürtünmeli bir yol sağlayan ödeme rampaları ile ana akım tüketiciler için tasarlanmıştır.