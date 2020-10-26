FLAŞ... FLAŞ.... FLAŞ...

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26.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:13
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Pakistan, Fransa'nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Pakistan, Fransa'nın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı başlattığı kampanyalar ve Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasıyla ilgili Fransa'nın İslamabat Büyükelçisi'nden izahat istendiği ifade edildi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON'A SERT ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Fransa'da Hz. Muhammed karikatürlerinin kamu binalarının dış cephelerine yansıtılmasını eleştirerek, "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tepki göstermişti.


- Pakistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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