Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı
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Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı

Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir fırının bacasından çıkan yangın 2'si metruk olmak üzere 3 eve sıçradı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir fırının bacasından çıkan yangın 2'si metruk olmak üzere 3 eve sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. 

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kocakapı Mahallesi 954 sokaktaki faaliyet gösteren fırının bacasında çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, üst katındaki metruk bir eve sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin tamamını saran alevler bitişikte bulunan 1'i metruk olmak üzere 2 eve daha sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahelesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından 3 evde çıkan yangın tamamen söndürülürken maddi hasar oluştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- İzmir
Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı
Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı
Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı
Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı
Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı
Fırının bacasında çıkan yangın 3 eve sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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