Fırıncı Cinayetine 15 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da fırıncıyı tabancayla vurarak öldüren zanlı, yargılandığı mahkemece toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2017 yılı Mart ayında meydana geldi. İddiaya göre, fırın işleten Ahmet Aydın (36) hesap işlemlerini yaparak iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada husumetli Seydi D. (60) fırına geldi. Seydi D. belinden çıkardığı tabancayı önce dışarıdan defalarca ateş etti. Daha sonra içeri girerek Ahmet Aydın'a ateş açtı ve Aydın'ı olay yerinde öldürdü.

Olaydan sonra polis ekiplerince yakalanarak tutuklanan Seydi D. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme Seydi D,'yi 'adam öldürmek' suçundan indirim hükümlerini uygulayarak 14 yıl, 'silah' suçundan da 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Seydi D.'nin tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA