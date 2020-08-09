"Fırat'ın incisi" tarihi Rumkale cam terasla izlenecek Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, "Fırat'ın incisi" olarak nitelendirilen tarihi Rumkale'nin en güzel göründüğü alana cam teras yapılacak.

Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, "Fırat'ın incisi" olarak nitelendirilen tarihi Rumkale'nin en güzel göründüğü alana cam teras yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretçiler için görsel bir şölen sunacak ve bölgenin rahatlıkla keşfedilmesini sağlayacak proje için Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teknik ekiple Rumkale'de incelemelerde bulundu, projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Projede 327 metrekare cam teras yer alırken 225 metrekare tek katlı restoran, 7 adet 25 metrekare büyüklüğünde yöresel ürün satış üniteleri, 60 otomobil ve 9 otobüs olmak üzere 69 araçlık otopark ve mescit de bulunacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahin, Gaziantep'te 5 antik kentin bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunların en güzellerinin arasında Rumkale bulunuyor. Dünya tarihine baktığımızda her medeniyet burada, büyük işler yapmış. Güzel bir manzara ve büyük bir doğa var karşımızda. Rumkale bize büyük bir heyecan ve umut veriyor. Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başkanlığında yapmış olduğumuz toplantılarda 'Rumkale'nin cazibesini nasıl arttırabiliriz' başlıklı görüşmelerde bulunduk. Bunun sonucunda Rumkale'de geçen yıl sahil düzenlemesi yaptık. Bizim bu bölge ile ilgili çok özel düşüncelerimiz var. Rumkale'yi dünyanın cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Çünkü bu güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok. O nedenle Rumkale'ye yapacağımız cam teras için şu anda sit alanı ile ilgili bütün kararlar alındı ve bunun sonucunda Türkiye'deki en büyük cam terası Rumkale'ye yapacağız."

Vali Gül de projenin mimarisinin doğayla uyumlu şekilde tasarlanacağını ve çalışmaların uzmanlar tarafından kontrol edileceğini belirterek "İhale sürecini başlatılıp bu senenin sonuna kadar projeyi tamamlanmış olacağız. Seneye insanlar buraya geldiğinde Türkiye'nin en güzel ve en büyük cam terasını görecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA