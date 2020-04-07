Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz
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Devlet Hastanesi, Finike, Yerel

Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz

Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz Temizlik personellerine sürpriz yapıp çiçeklerle karşıladılar Finike Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları için yapılan alkış motivasyonu bu kez temizlik çalışanları için yapıldı.

07.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:37
Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz

Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz

Temizlik personellerine sürpriz yapıp çiçeklerle karşıladılar

ANTALYA- Finike Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları için yapılan alkış motivasyonu bu kez temizlik çalışanları için yapıldı.

Finike Devlet Hastanesi temizlik personellerine sürpriz yapıp çiçeklerle karşıladı. Hastane Başhekimi Op.Dr. Yücel Kurt, "Tüm dünya gibi ülkemizin de içinde bulunduğu bu zorlu dönemde en az sağlık çalışanları kadar sizin de risk grubunda olduğunuzun ve ne kadar emek verdiğinizin farkındayız. Siz sağlık ekibinin görünmeyen kahramanlarısınız. Bu süreç boyunca alkışlanan taraf biz olmuşken, şu anda bizleri yalnız bırakmayarak gece gündüz hizmet veren siz değerli çalışma arkadaşlarımızı biz alkışlıyoruz ve emekleriniz için sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmanın peşinden temizlik personelleri için hazırlanan ikramlar dağıtılıp çiçekler verildi.

Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Finike Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından temizlik personeline sürpriz
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