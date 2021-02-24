Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor
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Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor

24.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:13
Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor

Giresun'da, emekli öğretmen Şuayip Gündoğdu'nun fındık çubuğundan yaptığı sepet ve çeşitli ürünler, Türkiye'nin birçok ilinden talep görüyor.

Giresun'da, emekli öğretmen Şuayip Gündoğdu'nun fındık çubuğundan yaptığı sepet ve çeşitli ürünler, Türkiye'nin birçok ilinden talep görüyor.

Gündoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı sepet örücülüğünü ilerleyen yıllarda geliştirdiğini söyledi.

Son yıllarda halk eğitim merkezlerinde de dersler verdiğini aktaran Gündoğdu, yörede bilinen ancak unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatmayı hedeflediğini belirtti.

Başta sepet olmak üzere birçok ürün yapabildiğine işaret eden Gündoğdu, "Fındık çubuğundan sepetler artık süs eşyası olarak kullanılmaya başladı. Evlerimizin baş köşelerini süslüyorlar. Bu nedenle de başta yöreden olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden yoğun talep görüyor." dedi.

Talep edilen her eşyayı fındık çubuğundan üretebildiğine ifade eden Gündoğdu, "İstenilen tüm ürünleri fındık çubuklarından örüyorum. Sepetten bıçak kılıflarına, bastondan bardak süslerine kadar ne istenirse örmek mümkün. Talep ne üzerine gelmişse onu yerine getirmek mümkün." diye konuştu.

Gündoğdu, sepet örücülüğünün Doğu Karadeniz bölgesinin önemli el sanatlarından olduğunu kaydederek, gelecek nesillere aktarılması için ilgililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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