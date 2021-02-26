Filistin İsrail'in İslami kutsallara yönelik ihlallerini kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Filistin İsrail'in İslami kutsallara yönelik ihlallerini kınadı

26.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:04
Filistin İsrail'in İslami kutsallara yönelik ihlallerini kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kudüs ve El Halil kentlerindeki İslami kutsal mekanlara yönelik ihlallerini kınadıklarını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kudüs ve El Halil kentlerindeki İslami kutsal mekanlara yönelik ihlallerini kınadıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in, Müslümanların ibadethanelere ulaşmasını engellemek için uyguladığı keyfi tedbirler, önlemler ve kısıtlamaları gittikçe artırdığı, bu yerleri ele geçirmeye ve Yahudileştirmeye çalıştığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu uygulamaların ibadet özgürlüğünün açık bir ihlali olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin namaz kılmak için Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelmelerini engellemesi ve Yahudilerin "Purim Bayramı" kutlamaları gerekçesiyle El Halil kentindeki El-Halil Camisi'nde (Harem-i İbrahim) ezan okunmasını engellemesi kınandı.

İhlallerden ve sonuçlarından tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, İsrail'in bu uygulamaları, "çatışmanın siyasi niteliğini gizlemek amacıyla açık bir dini savaş çağrısı" olarak değerlendirildi.

İsrail, 2020'de Harem-i İbrahim Camisi'nde ezana 634 kez engel oldu

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Suneyne, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, 2020 yılı boyunca Harem-i İbrahim Camisi'nde 634 kez ezan okunmasını engellediğini ifade etmişti.

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

UNESCO'ya bağlı Dünya Miras Komitesi, 2017'de Harem-i İbrahim ve caminin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan İbrahim Aydemir Fahrettin Altun
Magazin Onur Akay Türkan Şoray Kenan Doğulu Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Filistin İsrail'in İslami kutsallara yönelik ihlallerini kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:37:19. #1.16#
title