Filipinler'de yasa dışı çalışan yabancı işçilere baskın

10.10.2019 11:36

Filipinler'de, yasa dışı çalışan yabancı işçilere yönelik baskında, çoğu Çinli 500'den fazla kişinin dolandırıcılık suçuna karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Filipinler Göç Komisyonu Başkanı Jaime Morente, Manila'da bir binaya gece yarısı düzenlenen baskında, çalışma izni olmayan 542 yabancının gözaltına alındığını belirtti.

Gözaltına alınanların, çoğu Çin'de yaşayan mağdurlara şantaj yaparak ya da bu kişileri kandırarak dolandırıcılık suçuna karıştıklarını ifade eden Morente, zanlıların, göçmenlik yasalarını ihlal ettiklerinin belirlenmesi halinde sınır dışı edileceklerini, dolandırıcılıktan suçlu bulunmaları halinde ise Filipinler'de daha uzun süre gözaltında tutulacaklarını söyledi.

Manila emniyet yetkilisi Guillermo Lorenzo Eleazar, Çin hükümetinin, Çinlilerin yanı sıra aralarında Myanmar, Malezya, Vietnam, Tayvan ve Endonezya vatandaşlarının bulunduğu yabancıların gözaltına alındığı operasyonda kendilerine bilgi sağladığını bildirdi.

Yapılan ön soruşturma, bu kişilerin, telekomünikasyon yatırım dolandırıcılığı planına karıştığını, mağdurların kredi kartı bilgilerini ele geçirerek e-dolandırıcılık gibi çevrimiçi kimlik hırsızlığı yöntemlerine başvurduğunu gösterdi.

Son baskınla gözaltına alınan yabancı işçi sayısının yaklaşık bin 500'e ulaştığına işaret edildi.

Kaynak: AA