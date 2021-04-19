Filipinler'de Surigare tayfunu nedeniyle 68 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'in doğusunu vurması beklenen Surigare tayfunu nedeniyle bölgeden 68 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'in doğusunu vurması beklenen Surigare tayfunu nedeniyle bölgeden 68 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler Ulusal Meteoroloji Ajansı, tayfunun doğu Catanduanes eyaletinin 235 kilometre uzaklığında saatte 195-240 kilometreye ulaşan rüzgarlarla bölgede etkili olduğunu bildirdi.

Tayfunun önce ülkenin kuzeybatısına ardından kuzeyden doğuya doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, 9 ilde önlem alarak 68 bin 490 kişinin güvenli yerlere tahliyesinin sağlandığını açıkladı.???????

Yoğun yağış getiren tayfunun, 22 köyü sular altında bıraktığı ve dört kentte elektrik kesintisine neden olduğu belirtildi.

Belediye yöneticileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sosyal mesafenin sağlanması için daha fazla tahliye merkezinin açılması gerektiğini ifade etti.

Ulusal Afet Birimi, yaklaşan tayfun nedeniyle deniz seferlerinin askıya almasının ardından 3 bin 200'den fazla kişinin ve 43 feribotun limanda mahsur kaldığını kaydetti.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve tropik fırtına görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer