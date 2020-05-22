Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan gelen vatandaşlar evlerine uğurlandı
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Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan gelen vatandaşlar evlerine uğurlandı

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan gelen vatandaşlar evlerine uğurlandı 86 kişi bayramı evlerinde geçirecek Fildişi Sahili ve Liberya'dan 11 Mayıs'da getirilen 86 kişi Düzce'de karantinaya alınmasının ardından bayram öncesinde yapılan son kontrollerinin ardından memleketlerine gönderildi.

22.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:38

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan gelen vatandaşlar evlerine uğurlandı

86 kişi bayramı evlerinde geçirecek

DÜZCE - Fildişi Sahili ve Liberya'dan 11 Mayıs'da getirilen 86 kişi Düzce'de karantinaya alınmasının ardından bayram öncesinde yapılan son kontrollerinin ardından memleketlerine gönderildi.

Ramazan Bayramı öncesinde Fildişi Sahiller ve Liberya'dan getirilerek Düzce'de Kredi ve yurtlar kurumuna bağlı Necla Pekolcay yurdunda karantinada bulunan 86 kişi memleketlerine gönderildi. 11 Mayısta getirilerek karantinaya alınan vatandaşlar Ramazan Bayramını evlerinde geçirmeleri için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Alınan izinler, yapılan son kontrollerin ardından Karantina yurdunda kalanlar için Düzce Valiliği tarafından ayarlanan otobüsler ve araçlar ile 86 kişi memleketlerine gönderildi.

Liberya'dan gelerek karantina sürecini tamamlayan Arif Doğan, Ramazan Bayramı öncesinde evine gittiği için mutlu olduğunu belirterek, "Karantina sürecim güzel geçti. Allah devletimizden razı olsun. Bayram öncesi sevdiklerimize kavuşacağım. 75 gündür ailemi göremedim. En çok çocuklarımı özledim" dedi. 4.5 aydır olduğunu dile getiren Mustafa Er'de Ramazan Bayramını ailesi ile geçirecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Karantina süreci tamamlanan 86 kişi memleketlerine gönderilirken, 2 kişi sıtma rahatsızlığı nedeni ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan gelen vatandaşlar evlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

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