FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Portekiz'e 4-2 yenildi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Portekiz'e 4-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde oynanan elemelerde ay-yıldızlıların gollerini Cem Keskin kaydetti.

Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Kazakistan ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Diğer takımlar sıralama maçı oynayacak.

Milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçında Ukrayna'ya 7-5 yenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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