Fidye çetesi tutuklandı

18.09.2019 15:14

Kuzenini kaçırtan şüpheli ve içinde bulunduğu fidye çetesi polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, fidye çetesi, müteahhitlik yapan ve Gaziosmanpaşa'da yaşayan 47 yaşındaki Veysi E'yi takibe aldı. 5 Eylül günü çetenin 2 üyesi otomobiliyle seyir halindeki Veysi E'yi çakar ve sirenle polis süsü verdikleri araçla durdurdu.

Polis olduklarını söyleyen şüpheliler "Aranmanız var, sizi emniyete götüreceğiz." diyerek kelepçeledikleri Veysi E'yi araçlarına bindirdi.

Şehir merkezinden uzaklaşınca durumdan şüphelenen Veysi E'nin başına çuval geçiren fidye çetesi Eyüpsultan Işıklar Köyü'ne giderek burada sabahladı. Şüpheliler burada Veysi E'nin 5 bin lira nakit parasını ve cep telefonunu gasbederek fidye için ailesine ulaştı.

Veysi E'yi serbest bırakmak için 3 milyon lira talep eden çete üyeleri aileden olumlu cevap alamayınca rakamı 1 milyon liraya indirdi.

Veysi E'nin yakınlarının durumu polisle paylaşması üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucunda Veysi E'nin Bayrampaşa'da bir evde tutulduğu tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda Veysi E. elleri kelepçeli, ayakları ve gözleri bağlı şekilde bulundu.

Operasyon sırasında 2 şüpheli gözaltına alınırken, teknik çalışmalarla çetenin diğer 4 üyesi de yakalandı.

Gözaltına alınan Halil E, kuzeni Veysi E'yi, küçükken kendisine tokat attığı için kaçırttığını iddia etti.

Halil E, Halef D. (örgüt lideri), Resul E, Teoman Ö, Emine Y. ve N.Ş. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA