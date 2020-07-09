Fiat'tan korona virüsle mücadelede örnek işbirliği Fiat, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak için Türkiye'deki ilk 'Kabinli Taksi' projesini hayata geçirdi.

Fiat, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı toplum sağlığını korumak için Türkiye'deki ilk 'Kabinli Taksi' projesini hayata geçirdi. Dünyada ilk kez bir mobil uygulamanın ve otomobil markasının iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor. Tofaş Ar-Ge Merkezi'nde, sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi geliştirildi. Buna göre, aracın sürücü ve yolcu bölümlerini birbirinden tamamen ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor. Böylece, klima sistemindeki hava alışverişi de filtrelenmiş oluyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabildiğinden, 0,10 mikron boyuta sahip Kovid-19 virüsünün de geçişine engel oluyor. Üzerindeki aktif karbon ve organik katmanlar sayesinde de alerjen ve mikroorganizmaların geçiş riskini minimize ediyor. BiTaksi'nin online ödeme seçeneği ile teması sıfıra indirdiği sistem ile kullanıcılar, ana ekrandaki, 'Kabinli' seçeneği üzerinden 'Gönder'e tıkladıklarında en yakındaki Kabinli Egea ile seyahat edebilecek.

"Kabinli taksi toplumsal fayda sağlayacak"

Yeni normale geçiş sürecinde halkın endişesine kulak verdiklerinin altını çizen BiTaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı; "2013 yılından bu yana taksi sürücüleri ve yolcuları bir araya getiriyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 35 milyon yolculuğa dijital ev sahipliği yaptık. Yeni normale geçiş sürecinde halkımızın endişesi halen devam ederken, yolculuk yapmaktan çekinen pek çok kişi var. Öte yandan günde yaklaşık 800 bin yolculuğa ev sahipliği yapan taksi sektörü hem yolculuk sayısında hem de ekonomik olarak büyük bir durgunluğa girdi. Bu sektöre emek veren pek çok kişi de bu durgunluktan büyük ölçüde etkilendi. Bu nedenle, tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde toplumsal fayda sağlayacağına inandığımız Kabinli Taksi projemizi hayata geçirmek için Fiat ile bir araya geldik. Dünyada ilk kez bir mobil uygulamanın ve otomobil markasının iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor" dedi.

"Egea kabinli takside temas yok, fiyat farkı yok"

Sancaklı; şunları söyledi: "Projemiz kapsamında, Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından, Fiat Egea araçlarla uyumlu ve kolayca monte edilebilen bir panel üretildi. Bu panelin yer aldığı Egea Kabinli Taksiler ile daha güvenli bir yolculuk sunarak vatandaşlarımızın ve her gün onbinlerce yolculuğa ev sahipliği yapan sistemi kullanan sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu panel sayesinde; üst seviye izolasyon ile yolcu ve sürücünün daha güvenli yolculuk yapmasına olanak sağlanıyor. Yolcular, kartla online ödeme seçeneği ile teması sıfıra indirebiliyor. Hem sürücü hem de yolculara 'Sessiz Yolculuk' sağlıyor. Taksi ekosisteminde, özellikle sürücüler tarafından güvenlik amacıyla uzun yıllardır talep edilen kabin modelinin ilk adımı olma özelliği taşıyor. Proje çerçevesinde yolcular, uygulamanın ana ekranından, 'Kabinli' seçeneğini seçtiklerinde ve gönder butonuna tıkladıklarında en yakındaki kabinli taksi yolculara ulaşacak. Kabinli Taksi ile ilgili detaylı bilgiye ana ekranda bulunan (i) simgesinden ulaşılabilecek. Üstelik 'Kabinli Taksi'lerin sarı klasik taksiler ile herhangi bir fiyat farkı bulunmuyor. Proje kapsamında ilk 100 araç için panel montajı gerçekleştirildi. Bu 100 araç bugün itibarıyla İstanbul'da hizmete başladı"

"Toplum sağlığına katkı sağlayacak hızlı çözümler üretmeyi sürdürüyoruz"

Düzenlenen ortak basın toplantısında projeyle ilgili bilgiler veren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Fiat markası olarak amacımız konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Yaşadığımız bu sıra dışı süreçte, yetkinliklerimizi ve gücümüzü topluma ve müşterilerimize fayda yaratmaya yönelttik. Müşterilerimizin yanında olduk. Bu dönemde devreye aldığımız pek çok uygulamanın ardından Bi Taksi ile yine toplum sağlığına katkı sağlayacak özel bir çözüm geliştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Pandemi döneminde artan sosyal mesafe gerekliliği ve ulaşımda izole olma ihtiyacının da etkisiyle otomobile talebin arttığını gözlemliyoruz. Tofaş Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen kabin izolasyon sistemimiz, titiz bir güvenlik anlayışı ile piyasadaki uygulamalardan farklı olarak sürücü ve yolcuyu koruyacak, teması en aza indirecek çözümler içeriyor. Örneğin, izolasyonu sağlayan panelin üst kısmında kullanılan PETG malzeme sürücü ve yolcu güvenliği düşünülerek ve gerekli testlerden geçirilerek tercih edildi. Panelin alt ve üst kısımları, araç tasarımına göre formlara sahip. Bu formlar parçaların araç ile uyumunu sağlamak amacıyla tasarlandı ve özel olarak üretilen kalıplarda oluşturuldu. Ergonomik tasarımımız bu formlar sayesinde sürücünün ve arka koltuktaki yolcunun rahat seyahat edebilmesi için optimum oturma ve diz mesafesini sunuyor. Panel tasarımımız, direkt hava temasını kesecek şekilde aracın ön ve arka kısmını tamamen ayırıyor. Bu ayrımla birlikte yolcunun aracın klimasından da faydalanabilmesi ve konforlu yolculuk edebilmesi için panelin üzerine özel tasarım bir hava dağıtıcısı yer alıyor. Tercihe bağlı olarak hava, özel bir koruyucu filtreden geçerek arka bölüme ulaşıyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabilmektedir. Kovid-19 boyutu ise 0,10 mikrondur ve filtrenin tutabildiği boyutlardadır. Filtre, üzerindeki aktif karbon ve organik katmanlar sayesinde, alerjen ve mikroorganizmaların geçiş riskini minimize etmektedir" diye konuştu.

Üç farklı gövde tipiyle pazarda yer alan Egea model ailesinin, farklı donanım versiyonlarıyla, "İyi bir otomobile sahip olmak herkesin hakkı" mottosuna uygun olarak; pek çok farklı kesime hitap ettiğinin altını çizen Altan Aytaç, "Küresel ölçekte dayanıklılık ve fiyat fayda dengesi ile ödüllendirilmiş olan Egea, lansmanı yapıldığı günden bu yana dört yıldır üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili. Egea, taksi sürücüleri açısından da dayanıklılıkta rüştünü ispatlamış bir model. Zira yoğun çalışma temposunda yılda 100-150.000 km yol yapan taksi kullanıcıları ve sahipleri, aracın genel dayanıklılığı, sağladığı konfor ve kullanışlılığının yanı sıra, sahip olduğu ekonomik ve yüksek performanslı multijet motorla da yıllardır Fiat markasına ve Egea modelimize büyük ilgi gösteriyorlar. Taksi kullanımında en çok tercih edilen versiyonumuz Egea'nın Easy donanım seviyesi. Bu yüzden de kabin üretimi ve kullanımı için önceliği bu donanım seviyesine verdik. Öte yandan, diğer donanım versiyonlarımız için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koruma panellerinin montajını, yetkili servislerimizde Fiat güvencesiyle yapacağız. Ayrıca sadece İstanbul ve Ankara'da değil, tüm Türkiye'deki ihtiyaç duyan Egea sahipleri, Fiat bayi ve yetkili servislerine giderek bu koruma panellerini satın alıp otomobillerine montajını yaptırabilecekler. Fiyatlandırmamız ise KDV ve montaj işçiliği dahil 2 bin 500 TL olacak" bilgisini verdi. - BURSA

Kaynak: İHA