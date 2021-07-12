FETÖ/PDY üyesi JASAT timleri tarafından yakalandı
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FETÖ/PDY üyesi JASAT timleri tarafından yakalandı

FETÖ/PDY üyesi JASAT timleri tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranması bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma FETO/PDY" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunanŞ.Ş. isimli şahıs marinadaki bir teknede tamir yaptığı sırada JASAT Timleri ve Göcek Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasına müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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