FETÖ'nün "Gümüşhane il imamı" Trabzon'da yakalandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde "Gümüşhane il imamı", Trabzon'da saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Gümüşhane il imamı" Ö.O, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Örgüte müzahir dershane, gazete ve televizyonlarda yöneticilik yaptığı, öğretim görevlisi olduğu Gümüşhane Üniversitesinden kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildiği belirtilen zanlının, yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği öğrenildi.

Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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