FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI - Haberler
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FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında 3 yıldır aranan eski hemşire Z.Y., kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptırmak istediği sırada Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı.

FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında 3 yıldır aranan eski hemşire Z.Y., kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptırmak istediği sırada Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Z.Y.'ye aşı yapmak isteyen hemşire İ.Ş. de gözaltına alındı. İ.Ş.'nin ağustos ayında Z.Y.'ye usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı da tespit edildi. 2 şüpheli serbest bırakıldı.

FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kripto haber leşme programı Bylock kullanıcısı olan ve devam eden soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen eski hemşire Z.Y.'nin Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş.'ye yakalanmasını önlemek amacıyla kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptıracağı yönünde polis bilgi edindi. 15 Eylül'de harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi takibe aldı. Z.Y., hemşire İ.Ş.'ye Aile Sağlık Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı'na ait Aşıla Sistemi içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak istediği sırada, 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda hemşire İ.Ş.'nin ağustos ayında Z.Y.'ye usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Z.Y. hakkında Suça Azmettirmek suçundan, İ.Ş. hakkında da Suçluyu Kayırma suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkındaki işlemlerinin ardından şüpheli Z.Y.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: FETÖ FİRARİSİ ESKİ HEMŞİRE KAYIT DIŞI KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMAK İSTERKEN YAKALANDI - Haberler
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