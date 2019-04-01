Fetö'den Gözaltına Alınan Hakim Serbest

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara hakimi M.A.Ç. serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ itirafçısı bir astsubayın "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis etmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ankara Adliyesinde görevli hakim M.A.Ç. gözaltı süresinin uzatılması için emniyetten Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheli hakkındaki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, sulh ceza hakimliğinden, M.A.Ç'nin gözaltı süresinin uzatılması yönünde talepte bulundu ancak talebin reddedilmesi üzerine M.A.Ç. serbest bırakıldı.

Ardından Savcı Özcan'ın ifadesini aldığı şüpheli, daha sonra adliyeden ayrıldı.

M.A.Ç, FETÖ itirafçısı astsubayın kendisine yönelik beyanlarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılmış ve kurulun ihbarı üzerine hakkında adli soruşturma açılmıştı.

Kaynak: AA