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FETÖ'den aranan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü yakalandı

FETÖ'den aranan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü ve örgütün üst düzey sorumlularından B.A., İstanbul'da yakalandı.

KASTAMONU (DHA) - FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü ve örgütün üst düzey sorumlularından B.A., İstanbul'da yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından aranan, kayyum atanan Kaynak Holding'in eski mali işler koordinatörü ve örgütün üst düzey sorumlularından B.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Kastamonu nüfusuna kayıtlı B.A.'nın İstanbul'da olduğu belirlendi. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda B.A. yakalandı.

Kastamonu polisi ayrıca 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan aranan ve daha önce kente görev yapan eski komiser E.K.'yi Ankara'da, darbe girişimi sonrası askeri okuldan ilişiği kesilen ve hakkında yakalama kararı bulunan S.C.'yi ise Adana'da yakaladı.

Kastamonu'ya getirilen 3 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Kastamonu

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