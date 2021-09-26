Fethiye'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yücel Konukman yönetimindeki 06 GE 1103 plakalı motosiklet, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Yavuz Deveci'nin kullandığı 48 H 5278 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri