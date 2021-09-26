Fethiye'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı - Haberler
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Fethiye'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (AA) - Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yücel Konukman yönetimindeki 06 GE 1103 plakalı motosiklet, Fethiye-Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Yavuz Deveci'nin kullandığı 48 H 5278 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye'de çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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