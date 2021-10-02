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Fenerbahçe Stadı'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

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Fenerbahçe Stadı'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun, Fenerbahçe Stadyumu'yla ilgili, "Şehrin ortasında stat olmaz. Kadıköy derseniz daha da olmaz. Erkek akıl ürünü bir ilkellik" paylaşımına tepki yağıyor. Torun, kendisine sosyal medyadan edilen küfürleri paylaştı, ardından söyleşilerinden birinin iptal edildiğini yazdı. Ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Torun'un söyleyişi programına katıldığını iddia etti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek şehir içlerinde stat olmaması gerektiğini ifade eden bir paylaşım yaparak, bunun ilkelce bir durum olduğunu savundu.

Fenerbahçe Stadyumu'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

"GERÇEK BİR İLKELLİK"

Tuba Torun, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Hafta içi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullandı.

"MESLEK BÜYÜĞÜNÜZ OLARAK"

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı, Şekip Mosturoğlu da meslekteşına yönelik bir paylaşımda bulundu. Mosturoğlu, "Sonradan silmek zorunda kalacağınız Tweet'leri atmamanızı tavsiye ederim" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Stadyumu'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

Fenerbahçe Stadı'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

Tuba Torun, kendisine gelen küfürlü mesajları şu şekilde ifşa etti:

Fenerbahçe Stadyumu'ndan rahatsız olan CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı

Haberler.com - Spor Haberleri
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