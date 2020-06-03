Fenerbahçe'nin hazırlık maçına onay çıkmadı
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Fenerbahçe'nin hazırlık maçına onay çıkmadı

Çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'nin hazırlık maçı isteğine TFF Sağlık Kurulu'ndan onay çıkmadı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçına onay çıkmadı
03.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:00

Çalışmalarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'nin hazırlık maçı isteğine TFF Sağlık Kurulu'ndan onay çıkmadı.

Sarı-lacivertlilerin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu'nun korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında iki farklı kulüp arasında hazırlık maçı yapılmasını uygun bulmaması nedeniyle Futbol A Takımımız, kendi kadrosundan oluşturacağı iki takım arasında hazırlık maçları yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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