Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda 3'erli gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Ankara'ya gidecek. - İSTANBUL