Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:52

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda 3'erli gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.



Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Ankara'ya gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA