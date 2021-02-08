Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

08.02.2021 19:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:44
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale taktik maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Tedavileri süren Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand'ın özel programları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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