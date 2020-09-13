Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı
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Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı
13.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:07

Fenerbahçe Kulübü, Almanya'nın Wolfsburg takımından savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır." denildi.

Kariyerinde Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse, Almanya'da ise Ingolstadt ile Wolfsburg takımlarında forma giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tisserand, görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
HASAN DENİZ: Fenerbahçe camiasına Hayırlı ve uğurlu olsun
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