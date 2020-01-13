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Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Kayserispor ile oynayacağı maç için kente geldi.

13.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:52
Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

, Ziraat son 16 turun ilk maçında Kayserispor ile oynayacağı maç için kente geldi.


Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Hes Hablo Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi. Erkilet Havaalanı'na iniş yapan kafileyi, havaalanı önünde taraftarlar karşıladı. Futbolcular kendilerini coşkuyla karşılayan taraftarlara imzalı forma vererek fotoğraf çektirdi. Kafile daha sonra konaklayacakları otele hareket etti.


Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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