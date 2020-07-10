Fenerbahçe'den Diego Perotti hamlesi! Fenerbahçe, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Diego Perotti'nin transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe, Serie A ekibi Roma'da forma giyen Diego Perotti'nin transferi için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler Roma forması giyen Diego Perotti için resmi teklif yaptı.

Ayrıca 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de görüşmelerin başladığı kaydedildi.

Genoa'dan 2016 yılında 9 milyon euroya Roma'ya transfer olan kanat oyuncusu, bu sezon 21 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Kaynak: Hürriyet