Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da formasındaki değişiklikler dikkat çekti.

FENERBAHÇE FORMASININ GÖĞÜS KISMINDA TURKOVAC

Fenerbahçe mücadeleye göğüs kısmında Turkovac yazan formayla çıktı. Başakşehir ise Turkovac yazısına formasının sırt kısmında yer verdi.

"KENDİ AŞIMIZLA KENDİ GÜCÜMÜZÜN SAHİBİYİZ"

Fenerbahçe maçın başlamasından yaklaşık 40 dakika sonra, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz." ifadelerini kullanarak Turkovac etiketiyle bir paylaşım yaptı.

BAKAN KOCA, KONYASPOR'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Öte yandan dün Konyaspor'da Giresunspor karşısına formasının göğüs kısmında Turkovac'a yer vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konyaspor'a teşekkür ettiği bir paylaşım yaparak, "Yerli aşımız Turkovac'ı formasında gururla taşıyan İttifak Holding Konyaspor'a teşekkür ediyor, maçlarında başarılar diliyoruz. Hatırlatma dozunu tribünlere hatırlatalım!" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com - Spor