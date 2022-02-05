Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı - Haberler Spor
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Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, mücadeleye göğüs kısmında yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın isminin yazdığı formayla çıktı. Turuncu-lacivertliler ise Turkovac yazısına formanın sırt kısmında yer verdi.

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da formasındaki değişiklikler dikkat çekti.

Fenerbahçe mücadeleye göğüs kısmında Turkovac yazan formayla çıktı. Başakşehir ise Turkovac yazısına formasının sırt kısmında yer verdi.

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Fenerbahçe maçın başlamasından yaklaşık 40 dakika sonra, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz." ifadelerini kullanarak Turkovac etiketiyle bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Öte yandan dün Konyaspor'da Giresunspor karşısına formasının göğüs kısmında Turkovac'a yer vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konyaspor'a teşekkür ettiği bir paylaşım yaparak, "Yerli aşımız Turkovac'ı formasında gururla taşıyan İttifak Holding Konyaspor'a teşekkür ediyor, maçlarında başarılar diliyoruz. Hatırlatma dozunu tribünlere hatırlatalım!" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

Haberler.com - Spor

Başakşehir, Fenerbahçe, Süper Lig, TURKOVAC, Spor, Haber

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