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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic ile yollar ayrıldı
24.06.2020 00:43 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:46

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla daha önce bir araya gelindiği ve Sırp başantrenörün son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Obradovic'in ailesiyle görüştükten sonra kararını kulübe bildirdiği aktarılarak, "Üzülerek belirtmek isteriz ki koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve 1 yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır." denildi.

Fenerbahçe'ye 2013-2014 sezonunda katılan Zeljko Obradovic'in kararının saygıyla karşılanmak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev yaptığı süre boyunca başta 2017 yılında kazanılan THY Avrupa Ligi şampiyonluğu olmak üzere sayısız birçok başarının mimarı olarak kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran değerli koçumuz Zeljko Obradovic'in bizi üzen bu kararını saygıyla karşılamak durumundayız. Kazandığı başarılar ve bizlere yaşattığı tarifsiz mutluluklarla Fenerbahçemizin bir efsanesi olan Zeljko Obradovic, her daim ailemizin bir parçası olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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