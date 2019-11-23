Fenerbahçe'de sakatlanan Mevlüt Erdinç, Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınmadı

23.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:28

Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç, sakatlığı nedeniyle müsabakanın kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın karşılaşma öncesi yaptığı son antrenmanda bacağında ağrı hissetti. Çekilen MR'ın ardından Mevlüt'ün sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in yanı sıra diğer santrfor Vedat Muric de sakatlığı nedeniyle Malatya'ya götürülmedi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla da BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin BtcTurk Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Victor Moses.

Kaynak: AA