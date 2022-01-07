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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci devresi ilk maçında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci devresi ilk maçında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, pazartesi akşamı sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

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