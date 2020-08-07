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Fenerbahçe Beko, parkeye indi

- Fenerbahçe Beko, parkeye indi Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.

07.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:43

- Fenerbahçe Beko, parkeye indi

İSTANBUL - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi. Sarı-lacivertliler, Obradovic'in ardından göreve gelen yeni koç Igor Kokoskov yönetiminde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi. İdmanda, takımın idari menajeri Maurizio Gherardini de yer aldı.

Fenerbahçe Beko, parkeye indi

Kaynak: İHA

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