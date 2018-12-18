SANKO Okulları öğrencisi Ezgi Selin Bayar, 23'üncü Felsefe Olimpiyatlarında bölge birincisi oldu, Türkiye genelinde ilk on içerisinde yer aldı.

Türkiye Felsefe Kurumu Derneğince düzenlenen 23'üncü Felsefe Olimpiyatlarına, "Bölge Temsilcisi" olarak SANKO Okullarıev sahipliği yapmıştı.SANKO Okullarında düzenlenen olimpiyatlara Gaziantep'in yanı sıra, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan öğrenciler katılmıştı.

Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun, Erzurum, Denizli ve Hatay olmak üzere 13 merkezde yapılan olimpiyatta öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilerek yarışmacılardan biri üzerine felsefi deneme yazmaları istenilmişti.

Ulusal jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre, SANKO Okulları öğrencisi Ezgi Selin Bayar Gaziantep ve bölge birinciliğini elde etti. Bayar, Türkiye genelinde ise ilk on içinde yer aldı. SANKO Okullarıöğrencisi Ezgi Selin Bayar, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde ilk 10 dereceye giren öğrenciler arasında düzenlenecek yabancı dil sınavına girme hakkı kazandı. Sınavda başarı sağlayan iki öğrenci,mayıs ayında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenecek Uluslararası Felsefe Olimpiyatında(IPO) Türkiye'yi temsil edecek.

SANKO Koleji ile Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, Ezgi Selin Bayar'ın bölge birincisi olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,öğrencisine yabancı dil sınavında başarılar diledi.

Felsefe olimpiyatları

SANKO Okulları Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı İbrahim Halil Yeşil, olimpiyatların temel amacının, özgür ve çağdaş eğitimin vazgeçilmez temeli olan felsefeye sevgi ve ilginin artmasını, gençlerin karşılaştıkları problemleri görebilmelerini ve problemler üzerinde özgün düşünceler üretebilmelerini sağlayacak tutarlı düşünme alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA